Російський обстріл зруйнував логістичний комплекс Amtel площею 100 тис. кв. м під Києвом

Російський ракетний обстріл в ніч на неділю зруйнував один з найбільших логістичних комплексів сів під Києвом – Amtel площею 100,2 тис. кв. м у Бучанському районі, повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області.

"Рятувальники локалізовали масштабну пожежу, що виникла внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів Київщини. Вогонь охопив дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів", – йдеться у дописі у Facebook.

Згідно з ним до ліквідації пожежі залучено більше 200 рятувальників, 73 одиниці техніки, у тому числі 3 гелікоптери.

ДСНС уточнило, що, за попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

Як повідомлялося, інвестгрупа Dragon Capital у травні 2021 року повідомила про завершення угоди з придбання офісно-логістичного комплексу "Амтел" (ТОВ "Міжнародна логістична компанія", с.Білогородка, Київська область) площею 100,208 тис. кв.м у міжнародної девелоперської компанії Amtel Properties. Наприкінці 2023 року Антимонопольний комітет дозволив продаж цього комплексу ТОВ "Гістіон" (Херсон).

Згідно із даними ресурсу YouControl, виручка ТОВ "МЛК" минулого року зросла на 24,5% – до 299,14 млн грн, чистий прибуток – на 68,7%, до 185,18 млн грн.

Його бенефіціарами вказані на паритетних засадах власники ТОВ "Гістіон" Олег Лебеденко та Ванесса Гіріна. Підприємство у цьому році було перереєстровано у м.Південне Одеської області.