Зеленський повідомив про ураження трьох нафтобаз в РФ і трьох танкерів "тіньового флоту"

Українські захисники уразили три нафтобази у Ставропольському регіоні (РФ), ще один об’єкт паливної сфери у цьому ж регіоні та три танкери російського тіньового флоту, підсумував президент України Володимир Зеленський.

"Підрозділи СБУ уразили одразу три нафтобази у Ставропольському регіоні, підрозділи наших Збройних Сил – ще один об’єкт паливної сфери у цьому ж регіоні. В акваторії Чорного моря зафіксовано точні влучання по трьох російських танкерах тіньового флоту", – написав він у Телеграмі в неділю.

Він зазначив що це справедлива і влучна відповідь на російські удари. При цьому наголосив, що українські далекобійні санкції досягли визначених об’єктів, які забезпечують та фінансують російську агресію.

"Дякую кожному нашому підрозділу, який забезпечує в Росії розширення відчуття, що цю війну треба завершувати. Слава Україні!", – написав президент.

Раніше у неділю СБУ повідомила про ураження одного танкеру "тіньового флоту" РФ та трьох нафтобаз у Ставропольському краї.