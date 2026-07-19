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У Києві обмежили рух вантажного транспорту

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У Києві обмежили рух вантажного транспорту
Фото: Патрульна поліція

На території Києва введені обмеження руху вантажного транспорту через спекотну погоду, повідомила патрульна поліція України.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.", – йдеться у дописі у Телеграмі в неділю.

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу, додали у патрульній поліції.

#київ #обмеження #вантажівки
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