У Києві обмежили рух вантажного транспорту

На території Києва введені обмеження руху вантажного транспорту через спекотну погоду, повідомила патрульна поліція України.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.", – йдеться у дописі у Телеграмі в неділю.

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу, додали у патрульній поліції.