Міноборони: наша ППО відпрацювала чудово, але потрібні ракети-перехоплювачі

Українська ППО відпрацювала добре в ніч на 19 липня, але потрібні ракети-перехоплювачі, йдеться у дописі Міністерства оборони в Телеграмі.

"Захист від балістики – постійний та головний пріоритет зараз. Наша ППО відпрацювала чудово, але нашим воїнами потрібні ракети-перехоплювачі. Вони потрібні кожного дня. Безперебійне постачання, дотримання домовленостей", – йдеться у дописі.

В Міноборони наголосили на необхідності вчасних рішень. "Вдячні всім партнерам, хто продовжує підтримувати Україну та надавати антибалістичні засоби… Зволікати не можна", – зазначили там.

Як повідомлялось, ворог здійснив одну з наймасованіших балістичних атак на столицю в ніч на 19 липня 2026р.. Росія випустила понад 40 ракет різних типів та 125 ударних дронів.