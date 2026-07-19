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Завод і склади українського підприємства UKRTAC знищені через ракетний удар

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Завод і склади українського підприємства з виготовлення засобів індивідуального захисту та військового спорядження UKRTAC знищенні внаслідок прямого ракетного удару росіян, повідомив засновник компанії Северіон Дангадзе

"Внаслідок прямого ракетного влучання було повністю знищено завод UKRTAC та наші склади", – написав він у Facebook у неділю

Але найголовніше, наголосив Дангадзе, люди не постраждали. "Ми відбудуємося. Ми продовжимо працювати. І ми зробимо все, щоб UKRTAC став ще сильнішим", – наголосив Дангадзе.

#ukrtac #атаки_рф
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