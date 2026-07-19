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Уражено ще один танкер "тіньового флоту" РФ та три нафтобази– СБУ

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Уражено ще один танкер "тіньового флоту" РФ та три нафтобази– СБУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Служба безпеки України завдала успішних ударів по танкеру "тіньового флоту" РФ "Avero" у Чорному морі, а також трьох нафтобазах у Ставропольському краї РФ.

"Танкер "Avero" був задіяний у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго, запровадженого країнами G7 та ЄС. Судно вивозило нафту, зокрема, до Китаю та Індії. По танкеру, який перебуває під санкціями України, відпрацював морський дрон СБУ "Мамай"", – повідомила Служба в Телеграмі у неділю.

Йдеться, що це вже четвертий "тіньовий" танкер РФ, уражений СБУ за останні десять днів. Усі ці судна належить до класу Suezmax – великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних обсягів нафти та нафтопродуктів.

Окрім того, безпілотники СБУ завдали ударів по трьох нафтобазах у Ставропольському краї. "Відстань до цілей від державного кордону України становила близько 600 км", – зазначили в СБУ.

Унаслідок атаки на всіх трьох об’єктах виникли масштабні пожежі. Зафіксовано вибухи та займання резервуарів із пально-мастильними матеріалами.

Ці спецоперації здійснюються на виконання поставлених президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора, зазначили в СБУ.

#тіньовий_флот #нафтобази #ураження #танкер #сбу #ставропольський_край
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