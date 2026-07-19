Командувач ДШВ: безпідставні звинувачення й публічна образа честі та гідності представників найвищої командної ланки є неприпустимими

Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Олег Апостол закликав військовослужбовців "не дозволяти втягувати себе в політичні суперечки" і наголосив на неприпустимості безпідставних звинувачень представників найвищої командної ланки.

"Хочу особливо наголосити: Збройні Сили України були, є і залишатимуться поза політикою... Армія не може бути майданчиком для політичного протистояння, зведення особистих рахунків чи взаємних образ. Бо там, де у війську починається політика, закінчується його боєздатність", – написав він на сторінці у Facebook.

Апостол наголосив, що військова вертикаль управління ґрунтується на чіткій системі підпорядкування, єдиноначальності та персональній відповідальності кожного командира за ухвалені рішення. "І це, повірте, завжди складні рішення з найвищою мірою відповідальності, адже йдеться про життя людей... Там, де закінчується дисципліна, починається хаос. А хаос завжди працює на ворога", – йдеться у дописі.

При цьому він зазначив, що критика може бути предметною, професійною та обґрунтованою. "Але приниження, безпідставні звинувачення й публічна образа честі та гідності представників найвищої командної ланки є неприпустимими… Військова честь вимагає відповідальності не лише за накази, а й за слова", – йдеться у дописі.