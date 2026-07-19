В Ізюмі вже 13 постраждалих, серед яких 1-річна дитина

Станом на 10:40 до 13 збільшилась кількість постраждалих в Ізюмі (Харківська обл.) внаслідок атаки БпЛА серед них 1-річний хлопчик

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.