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В Ізюмі вже 13 постраждалих, серед яких 1-річна дитина

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В Ізюмі вже 13 постраждалих, серед яких 1-річна дитина

Станом на 10:40 до 13 збільшилась кількість постраждалих в Ізюмі (Харківська обл.) внаслідок атаки БпЛА серед них 1-річний хлопчик

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.

#ізюм #харківщина #атаки_рф
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