Голова Верховної Ради Стефанчук відреагував на балістичну атаку РФ

Росія продовжує використовувати балістичні ракети як інструмент терору проти мирного населення України, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи масовану нічну атаку РФ.

"Росія й надалі застосовує балістичні ракети як інструмент терору проти мирних українців", – написав Стефанчук у Facebook.

За його словами, під час однієї з наймасованіших балістичних атак на Київ від початку повномасштабної війни Росія випустила 41 ракету та 125 ударних безпілотників.

Стефанчук зазначив, що внаслідок удару по столиці загинула одна людина, ще 15 постраждали. У різних районах міста виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки, гуртожиток та інші цивільні об’єкти.

Крім того, за попередніми даними, у Київській області постраждали двоє людей, виникли пожежі на складах і логістичних об’єктах.

На Одещині, додав голова Верховної Ради, внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Також пошкоджено житлові будинки, автомобілі та розважальний парк.