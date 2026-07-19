Жінка загинула, ще четверо людей постраждали внаслідок авіаудару РФ по Білозерській громаді Херсонщини – Прокудін

Російські війська зранку в неділю завдали авіаудару по Білозерській громаді Херсонської області, внаслідок чого загинула 75-річна жінка, ще четверо людей дістали поранення, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок атаки під завалами власної оселі загинула 75-річна жінка", – написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, керовані авіабомби влучили безпосередньо в житлові будинки.

До лікарні госпіталізували двох жінок віком 53 та 54 роки, які перебувають у стані середньої тяжкості. Вони зазнали уламкових поранень, закритих черепно-мозкових і вибухових травм, а також контузій.

Ще двом місцевим жителям – 61-річній жінці та 69-річному чоловікові – медики надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

За попередніми даними, унаслідок удару пошкоджено понад 20 житлових будинків, частина з них повністю зруйнована. Також пошкоджено господарські споруди, автомобілі та теплиці.

На місці працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки російського авіаудару та надають допомогу місцевим жителям.