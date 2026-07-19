Вісім постраждалих в Ізюмі через атаку БпЛА – Синєгубов

ЗС РФ атакували Ізюм із застосуванням БпЛА, за попередніми даними, постраждали 8 людей.
Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.
ЗС РФ атакували Ізюм із застосуванням БпЛА, за попередніми даними, постраждали 8 людей.
Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.
Підрозділи Сил оборони України в ніч на неділю завдали ударів по низці важливих військових і військово-економічних об’єктів російських військ, уразив…
Росія протягом тижня застосувала проти України близько 1450 ударних безпілотників, понад 1640 керованих авіабомб і 99 ракет різних типів, заявив през…
Російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Запорізькій області, внаслідок чого поранена провідниця, повідомляє Міністерство з відновлення, …
До 15 зросла кількість постраждалих через російську атаку Києва, триває ліквідація наслідків, повідомили у Державній службі з НС. Як повідомляєтьс…
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після консультацій із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олек…
Президент України Володимир Зеленський за участі заступника керівника Офісу президента та бригадного генерала Павла Паліси провів нараду з командирам…