У Києві ліквідували всі пожежі після нічної російської атаки, тривають роботи з розбирання конструкцій у двох районах – ДСНС

Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли в Києві внаслідок російської атаки в ніч на неділю, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, наразі тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій у Шевченківському та Солом’янському районах на місцях ураження нежитлових будівель.

Крім того, рятувальники надають допомогу мешканцям пошкодженої багатоповерхівки у Солом’янському районі. За допомогою висотної техніки вони демонтують аварійні елементи фасаду та балконів, які становлять небезпеку.

У ДСНС зазначили, що внаслідок російського обстрілу одна людина загинула, ще 15 дістали поранення.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на неділю здійснили масовану атаку балістичними ракетами, у Києві загинула одна людина, ще п’ятеро постраждали. У лікарнях наразі перебувають дев’ять з 15 постраждалих.