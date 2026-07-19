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РФ завдала удару сімома КАБами по Сумах, троє людей госпіталізовані, під завалами може перебувати людина

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РФ завдала удару сімома КАБами по Сумах, троє людей госпіталізовані, під завалами може перебувати людина

Російські війська вранці неділі завдали ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум, попередньо застосувавши сім КАБів, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Вранці ворог завдав ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо 7 КАБ", – написав Григоров у телеграмі.

За його словами, влучання зафіксовані в Ковпаківському районі міста. Пошкоджень зазнали житловий сектор і промислова зона.

Трьох постраждалих госпіталізували. За попередніми даними, під завалами може перебувати щонайменше одна людина. На місці триває рятувальна операція.

Начальник ОВА зазначив, що інформація про кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

#атаки_рф #суми
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