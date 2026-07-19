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Сили оборони уразили два танкери, плавучий кран, ЗРК "Бук" і міст, що використовувався для логістики військ РФ – Генштаб

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Сили оборони уразили два танкери, плавучий кран, ЗРК "Бук" і міст, що використовувався для логістики військ РФ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України в ніч на неділю завдали ударів по низці важливих військових і військово-економічних об’єктів російських військ, уразивши, зокрема, два танкери, плавучий кран, зенітний ракетний комплекс "Бук" та автомобільний міст, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"У ніч на 19 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника", – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, уражено два танкери в акваторії Чорного моря та плавучий кран в акваторії Азовського моря. Зазначається, що танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил РФ, а плавучі крани забезпечують портові роботи, навантаження та розвантаження вантажів, а також підтримують функціонування військової морської логістики.

Крім того, українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Бук" у районі Зеленопілля Запорізької області.

Також уражено автомобільний міст поблизу Новоекономічного Донецької області, який, за інформацією Генштабу, російські війська використовували для забезпечення військової логістики.

#генштаб_зсу #зрк #танкери #ураження
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