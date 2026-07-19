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Події

На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджено складські приміщення логістичного центру, без постраждалих – місцева влада

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Унаслідок російської атаки в ніч на неділю пошкоджено складські приміщення логістичного центру в селі Білогородка Київської області, загиблих і постраждалих немає, повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко.

"Під удар потрапили складські приміщення логістичного центру, але найголовніше зараз – без загиблих і постраждалих", – написав Овсієнко у Facebook.

За його словами, влучання сталося в селі Білогородка на межі зі Святопетрівським. Попередня інформація про двох постраждалих не підтвердилася.

На місці працюють комунальні служби громади, місцева пожежна команда, підрозділи ДСНС та поліція. Триває ліквідація наслідків удару.

Як зазначив сільський голова, пожежу ще не ліквідовано повністю, залишаються осередки тління та задимлення. У зв’язку з цим мешканців прилеглих територій закликали зачинити вікна, без нагальної потреби не виходити на вулицю та не наближатися до місця події.

За словами очільника громади, станом на цей час ситуація перебуває під контролем, однак роботи з ліквідації наслідків тривають.

#білогородка #атаки_рф #київщина
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