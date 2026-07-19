РФ за тиждень застосувала проти України близько 1450 дронів, понад 1640 КАБів і 99 ракет, захист від балістики є головним пріоритетом – Зеленський

Росія протягом тижня застосувала проти України близько 1450 ударних безпілотників, понад 1640 керованих авіабомб і 99 ракет різних типів, заявив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що захист від балістичних ракет залишається головним пріоритетом.

"Всього ж за цей тиждень Росія застосувала проти України близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб та 99 ракет різних типів", – написав Зеленський у телеграмі.

За його словами, внаслідок російських ударів були поранені люди на Одещині та в Запоріжжі, зафіксовано руйнування на Сумщині та Чернігівщині. Також цього тижня під атаками перебували Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Харківська, Херсонська та Черкаська області.

Президент наголосив, що "захист від балістики – постійний і головний пріоритет зараз", а постачання систем протиракетної оборони та ракет-перехоплювачів є критично важливим для захисту населення.

"Перехоплювачі потрібні кожного дня… Ці пакети зараз – це буквально врятовані життя під час кожної російської масованої атаки", – зазначив він.

Зеленський також закликав партнерів не зволікати з новими рішеннями щодо посилення санкційного тиску на РФ, наголосивши, що затримки дають Москві можливість готувати нові атаки та шукати шляхи обходу санкцій.

Президент також зазначив, що протягом ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ, випустивши понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів.

"Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення. Мої співчуття всім рідним та близьким. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На трьох локаціях продовжується ліквідація наслідків обстрілу, залучено майже 600 рятувальників. Працюють відповідні служби також на Одещині", – зазначив.