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Ворог обстріляв Херсонщину, 25 людей постраждали

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Ворог обстріляв Херсонщину, 25 людей постраждали
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська обстріляли Херсонську область, 25 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 25 людей дістали поранення, з них – 4 дитини", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Раківка, Комишани, Чарівне, Урожайне, Костирка, Нововоронцовка, Станіслав, Нововоскресенське, Дудчани, Борозенське, Кучерське, Зеленівка, Таврійське, Красносільське, Новорайськ, Антонівка, Понятівка, Софіївка, Микільське, Шевченківка, Трифонівка, Хрещенівка, Білогірка, Олександрівка, Широка Балка, Грозове, Зорівка, Качкарівка, Козацьке. Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Незламне, Новокаїри, Одрадокам’янка, Саблуківка, Садове, Текстильне, Токарівка, Томарине, Інженерне та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 багатоповерхівок та 9 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарську споруду, стільникові вежі, автомобіль швидкої та приватні автомобілі.

Прокудін додав, вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 11 людей.

#херсонщина #атаки_рф
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