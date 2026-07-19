У Києві через наслідки російської атаки змінено рух низки маршрутів громадського транспорту – КМДА

У Києві після масованої російської атаки в ніч на неділю через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках змінено роботу низки маршрутів громадського транспорту, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами", – йдеться у повідомленні.

За даними КМДА, затримується рух тролейбусів №№ 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваїв №№ 14, 15, 18 та автобусів №№ 2, 9, 50, 112.

Для забезпечення перевезень організовано тимчасове автобусне сполучення за маршрутом трамваїв №№ 14 і 15 (маршрут № 14-Т), а також змінено маршрути руху низки тролейбусів і автобусів.

У КМДА зазначили, що рух громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації.