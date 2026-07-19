Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві через наслідки російської атаки змінено рух низки маршрутів громадського транспорту – КМДА

1 хв читати
Додати як джерело
У Києві через наслідки російської атаки змінено рух низки маршрутів громадського транспорту – КМДА

У Києві після масованої російської атаки в ніч на неділю через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках змінено роботу низки маршрутів громадського транспорту, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами", – йдеться у повідомленні.

За даними КМДА, затримується рух тролейбусів №№ 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваїв №№ 14, 15, 18 та автобусів №№ 2, 9, 50, 112.

Для забезпечення перевезень організовано тимчасове автобусне сполучення за маршрутом трамваїв №№ 14 і 15 (маршрут № 14-Т), а також змінено маршрути руху низки тролейбусів і автобусів.

У КМДА зазначили, що рух громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації.

#київ #атаки_рф #кмда #транспорт
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення

Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення

Російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Запорізькій області, внаслідок чого поранена провідниця, повідомляє Міністерство з відновлення, …

Читати
Президент провів нараду з військовими: обговорювали логістику, плани окупантів та активну оборону

Президент провів нараду з військовими: обговорювали логістику, плани окупантів та активну оборону

Президент України Володимир Зеленський за участі заступника керівника Офісу президента та бригадного генерала Павла Паліси провів нараду з командирам…

Читати
Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

У відповідь на удари РФ по цивільній інфраструктурі України у ніч проти суботи були уражені два логістичні об’єкти – у Московському й Тамбовському ре…

Читати