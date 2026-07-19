Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Двоє загинули, ще 20 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

1 хв читати
Додати як джерело
Двоє загинули, ще 20 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 24 населених пунктах Харківської області з застосуванням РСЗВ, КАБів та безпілотників різних типів, 2 людей загинули, ще 20, в тому числі дитина, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У сел. Слатине Дергачівської громади загинула 35-річна жінка, постраждали 5 людей, зокрема зазнала травм 8-річна дівчинка; у м. Ізюм постраждали 6 людей; у м. Дергачі зазнали поранень 4 людей; у с. Котівка Вовчанської громади зазнали поранень 53-річний чоловік і 48-річна жінка; у сел. Золочів поранено двох 38-річних чоловіків; у с. Калинове Золочівської громади зазнала травм 74-річна жінка; у м. Богодухів загинув чоловік (його дані уточнюються)", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

#харківщина #атаки_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення

Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення

Російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Запорізькій області, внаслідок чого поранена провідниця, повідомляє Міністерство з відновлення, …

Читати
Президент провів нараду з військовими: обговорювали логістику, плани окупантів та активну оборону

Президент провів нараду з військовими: обговорювали логістику, плани окупантів та активну оборону

Президент України Володимир Зеленський за участі заступника керівника Офісу президента та бригадного генерала Павла Паліси провів нараду з командирам…

Читати
Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

У відповідь на удари РФ по цивільній інфраструктурі України у ніч проти суботи були уражені два логістичні об’єкти – у Московському й Тамбовському ре…

Читати