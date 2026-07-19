Двоє загинули, ще 20 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 24 населених пунктах Харківської області з застосуванням РСЗВ, КАБів та безпілотників різних типів, 2 людей загинули, ще 20, в тому числі дитина, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У сел. Слатине Дергачівської громади загинула 35-річна жінка, постраждали 5 людей, зокрема зазнала травм 8-річна дівчинка; у м. Ізюм постраждали 6 людей; у м. Дергачі зазнали поранень 4 людей; у с. Котівка Вовчанської громади зазнали поранень 53-річний чоловік і 48-річна жінка; у сел. Золочів поранено двох 38-річних чоловіків; у с. Калинове Золочівської громади зазнала травм 74-річна жінка; у м. Богодухів загинув чоловік (його дані уточнюються)", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.