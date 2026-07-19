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Станцію метро "Лук'янівська" тимчасово закрили через пошкодження вестибюля після ракетної атаки РФ, поїзди курсують без зупинки

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Станцію метро "Лук'янівська" тимчасово закрили через пошкодження вестибюля після ракетної атаки РФ, поїзди курсують без зупинки
Фото: Суспільне

Унаслідок російської ракетної атаки в ніч на неділю по Києву станція метро "Лук’янівська" тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю, повідомили у КП "Київський метрополітен".

"Станція метро "Лук’янівська" тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю", – йдеться в телеграмі.

Як зазначається, поїзди на "зеленій" лінії проїжджають станцію "Лук’янівська" без зупинки.

Між тим, працівники метро вже ліквідовують наслідки для  забезпечення роботи ескалаторів і пасажирської автоматики.

На оприлюднених у соцмережах фотографіях видно, що вибуховою хвилею суттєво пошкоджено наземний вестибюль станції: вибито панорамні вікна та двері, частково зруйновано фасад і облицювання будівлі. Усередині пошкоджені стеля, оздоблення, інженерні комунікації та вхідна зона, на підлозі лежать уламки скла, металевих конструкцій і будівельних матеріалів. Поряд зі станцією утворилася велика вирва, також зазнали пошкоджень прилеглі будівлі та торговельні павільйони.

У КП додали, що про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі повідомимо додатково.

#київ #лукянівська #атаки_рф #метро
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