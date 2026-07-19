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ППО України збила 126 цілей, зафіксовано влучання 23 ракет та 10 БпЛА на 20 локаціях

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ППО України збила 126 цілей, зафіксовано влучання 23 ракет та 10 БпЛА на 20 локаціях
Фото: Ґвара

Сили оборони України у ніч на неділю знешкодили 126 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання 23 ракет та 10 БпЛА на 20 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 цілей – 18 ракет та 108 безпілотників різних типів: 17 ракет Іскандер-М/Циркон/С-400; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69; 108 ворожих БпЛА різних типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 19 липня (з 18:00 18 липня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування різних типів.

Підкреслюється, що основний напрямок удару – Київ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету і 125 БпЛА різних типів. Зокрема, 10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон (райони пусків – Курська обл., РФ); 25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська, Курська обл., – РФ); 3 протикорабельні ракети Онікс (райони пусків – ТОТ АР Крим); 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків – повітряний простір над акваторією Чорного моря) та 125 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія", баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" (із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У повітряних силах наголосили, що за попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

 

#ппо #цілі #влучання
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