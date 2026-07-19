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Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення

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Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення
Фото: https://t.me/MinDevUA

Російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Запорізькій області, внаслідок чого поранена провідниця, повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури і транспорту.

"Росія продовжує цілеспрямовані атаки на об'єкти транспортної інфраструктури. Цього разу ворожий БПЛА влучив у пасажирський поїзд у Запорізькій області. Поранення в ногу дістала провідниця поїзда, їй оперативно надається необхідна медична допомога", – йдеться в повідомленні у телеграм.

Повідомляється, що пасажирів і працівників вчасно евакуювали. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих.

Між тим, для пасажирів оперативно організовано автобусний трансфер до Запоріжжя.

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#постраждала #запорізька #бпла
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