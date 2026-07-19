До 15 зросла кількість постраждалих через російську атаку Києва, триває ліквідація наслідків – ДСНС

До 15 зросла кількість постраждалих через російську атаку Києва, триває ліквідація наслідків, повідомили у Державній службі з НС.

Як повідомляється, роботи тривають у Шевченківському районі, де рятувальники локалізували пожежі нежитлових будівель та на відкритій території, а також у Солом'янському районі на місці пошкодження 5-поверхового житлового будинку.

У Деснянському районі та за однією з адрес у Солом'янському пожежі ліквідовані.

Інформація оновлюється, додали в ДСНС.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на неділю здійснили масовану атаку балістичними ракетами, у Києві загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали, повідомляє київська міська військова адміністрація (КМВА).