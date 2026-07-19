Окупанти за добу втратили 1520 осіб та 549 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1520 окупантів, п'ять танків, 92 артсистеми, сім бронемашин, 1858 БПЛА, а також 549 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб, танків – 12 156 (+5) од, бойових броньованих машин – 24 963 (+7) од, артилерійських систем – 46 261 (+92) од, РСЗВ – 1 950 (+4) од, засоби ППО – 1 505 (+3) од, літаків – 438 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 956 (+13) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858) од, крилаті ракети – 4 915 (+1) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 122 289 (+547) од, спеціальна техніка – 4 430 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.