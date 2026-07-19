Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і п'ятеро поранених

Російські війська на ранок неділі завдали більше 1000 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого 13 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1041 удару по 54 населених пунктах Запорізької області. Тринадцять людей, зокрема дві дитини, отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району", – сказано в повідомленні.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Зарічному, Григорівці, Новоолександрівці, Новоіванівці, Новотроїцькому, Юліївці, Ніженці, Веселянці, Оріхову, Новосолошиному, Тимошівці, Любицькому, Єгорівці, Червоній Криниці та Свободі.

За його словами, 729 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Комишуваху, Степне, Григорівку, Веселий Гай, Новоолександрівку, Жовту Кручу, Канівське, Українку, Річне, Веселянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Рибне, Добропілля, Прилуки, Нове Запоріжжя та Тернувате.

Також зафіксовано 1 обстріл із РСЗВ по Щербаках, а 286 артилерійських ударів прийшлися по Григорівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Цвітковому, Добропіллю, Прилуках та Рибному.

Крім того, надійшло 126 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.