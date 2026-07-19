Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і п'ятеро поранених

1 хв читати
Додати як джерело
Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і п'ятеро поранених
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок неділі завдали більше 1000 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого 13 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1041 удару по 54 населених пунктах Запорізької області. Тринадцять людей, зокрема дві дитини, отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району", – сказано в повідомленні.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Зарічному, Григорівці, Новоолександрівці, Новоіванівці, Новотроїцькому, Юліївці, Ніженці, Веселянці, Оріхову, Новосолошиному, Тимошівці, Любицькому, Єгорівці, Червоній Криниці та Свободі.

За його словами, 729 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Комишуваху, Степне, Григорівку, Веселий Гай, Новоолександрівку, Жовту Кручу, Канівське, Українку, Річне, Веселянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Рибне, Добропілля, Прилуки, Нове Запоріжжя та Тернувате.

Також зафіксовано 1 обстріл із РСЗВ по Щербаках, а 286 артилерійських ударів прийшлися по Григорівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Цвітковому, Добропіллю, Прилуках та Рибному.

Крім того, надійшло 126 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

 

#запорізька #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Президент провів нараду з військовими: обговорювали логістику, плани окупантів та активну оборону

Президент провів нараду з військовими: обговорювали логістику, плани окупантів та активну оборону

Президент України Володимир Зеленський за участі заступника керівника Офісу президента та бригадного генерала Павла Паліси провів нараду з командирам…

Читати
Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

У відповідь на удари РФ по цивільній інфраструктурі України у ніч проти суботи були уражені два логістичні об’єкти – у Московському й Тамбовському ре…

Читати