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США завдали авіаударів по Ірану у відповідь на атаки на американських військових у Йорданії – Центком

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У ніч на неділю, 19 липня, військові США завдали авіударів по Ірану у відповідь на атаки на американських військовослужбовців у Йорданії, повідомило Центком.

"Удари покликані ще більше послабити здатність Ірану загрожувати комерційному судноплавству в Ормузькій протоці та швидко покарати сили Корпусу вартових Ісламської революції, які минулої ночі здійснили напади на американських військовослужбовців у Йорданії", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/CENTCOM/status/2078605013878710482

#авіаудари #іран #сша #відповідь
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