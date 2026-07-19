Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Двоє постраждалих унаслідок ракетної атаки Києва – мер

1 хв читати
Додати як джерело

У Києві внаслідок російської ракетної атаки постраждали двоє людей, повідомив мер Віталій Кличко.

"Наразі двоє постраждалих у столиці. Обох госпіталізували в стаціонари міських лікарень", – пише він у телеграмі.

За його словами, в Солом'янському районі уламки впали поруч із 9-поверхівкою. У будинку повибивало вікна. З другого поверху врятували одну людину. Також у Солом'янському районі загоряння в приміщенні супермаркету.

У Шевченківському – пожежа в нежитловому приміщенні. Ще в Солом'янському районі, за попередньою інформацією, влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7122

https://t.me/vitaliy_klitschko/7125

#київ #постраждала #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Президент провів нараду з військовими: обговорювали логістику, плани окупантів та активну оборону

Президент провів нараду з військовими: обговорювали логістику, плани окупантів та активну оборону

Президент України Володимир Зеленський за участі заступника керівника Офісу президента та бригадного генерала Павла Паліси провів нараду з командирам…

Читати
Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

У відповідь на удари РФ по цивільній інфраструктурі України у ніч проти суботи були уражені два логістичні об’єкти – у Московському й Тамбовському ре…

Читати