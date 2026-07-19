Двоє постраждалих унаслідок ракетної атаки Києва – мер

У Києві внаслідок російської ракетної атаки постраждали двоє людей, повідомив мер Віталій Кличко.

"Наразі двоє постраждалих у столиці. Обох госпіталізували в стаціонари міських лікарень", – пише він у телеграмі.

За його словами, в Солом'янському районі уламки впали поруч із 9-поверхівкою. У будинку повибивало вікна. З другого поверху врятували одну людину. Також у Солом'янському районі загоряння в приміщенні супермаркету.

У Шевченківському – пожежа в нежитловому приміщенні. Ще в Солом'янському районі, за попередньою інформацією, влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7122

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