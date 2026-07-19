У Києві через атаку РФ пошкоджено багатоповерхівку, горять ТРЦ та автомобілі, є виклик медиків

Унаслідок російської атаки в ніч на неділю по Києву зафіксовано пошкодження житлового багатоквартирного будинку в одному з районів, пожежі в торговельно-розважальному центрі та автомобілях в іншому, також влучання в нежитлову будівлю в третьому районі, повідомили Київська міська військова адміністрація (КМВА) та міський голова Віталій Кличко.

"У Шевченківському районі пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. У Дніпровському районі горять ТРЦ та автомобілі. На місця подій прямують екстрені служби", – повідомили в КМВА.

За словами Кличка, у Деснянському районі, за попередньою інформацією, біля одного з торговельних центрів підіймається дим, за іншою адресою горять автомобілі, також зафіксовано влучання в нежитлове приміщення.

Крім того, мер повідомив про виклик медиків у Шевченківський район. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Мер додав, що в Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння в багатоквартирному житловому будинку.

Екстрені служби прямують на місце, зазначив він.

Також у Святошинському районі палає приватний житловий будинок.

Джерела: https://t.me/VA_Kyiv/19145

https://t.me/vitaliy_klitschko/7116

https://t.me/vitaliy_klitschko/7118