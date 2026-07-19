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Командувач ВМС ЗСУ: оцінювати роботу Сирського має право лише Зеленський як верховний головнокомандувач

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Командувач Військово-морських сил ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що оцінку роботі головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського має давати лише президент Володимир Зеленський як верховний головнокомандувач.

"Тому вважаю, що оцінювати роботу головнокомандувача, як керівника ЗСУ, має право лише президент, як верховний головнокомандувач Збройних сил України", – наголосив він.

Неїжпапа також підкреслив, що сумніви щодо Збройних сил під час війни є неприпустимими, а спроби підбурювати суспільство лише працюють на користь ворога.

За словами командувача, українська армія продовжує реформуватися, вдосконалюватися та демонструвати результати на полі бою: противник не досяг жодної зі своїх цілей, зазнає значних втрат, а Сили оборони щодня звільняють українські території та знищують стратегічні об'єкти РФ.

Наприкінці звернення він закликав українців довіряти Силам оборони та вірити у перемогу України.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122195007542592501&id=61567775044855&mibextid=wwXIfr&rdid=9bOEqqSxOOx5MvqG#

#зсу #вмс #сирський
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