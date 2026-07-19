Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Четверо постраждалих, серед яких дитина внаслідок авіаудару по Слатину Харківської області

1 хв читати
Додати як джерело

Близько 21:00 ЗС РФ вдарили чотирма керованими авіабомбами по Слатину Дергачівської громади Харківської області, шпиталізовано чотири людини, одна з них у тяжкому стані, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.

"Найбільше постраждав один із приватних будинків, під завалами якого опинилися мати та дитина. Їх деблокували місцеві мешканці ще до прибуття рятувальників. Обох постраждалих госпіталізували до лікарень: жінка 1991 року народження перебуває у тяжкому стані, дівчинка – у стані середньої тяжкості", – написав Задренко у своєму телеграм-каналі.

Також, за його словами, поранення отримали двоє чоловіків 1978 та 1943 років народження. Медики діагностували у них черепно-мозкові травми, контузії та інші ушкодження. Обох постраждалих доставили до медичних закладів

Він зазначив, що внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки та службовий автомобіль газорозподільного підприємства.

Джерело: https://t.me/zadorenko_v/18334

#авіаудар #постраждалі #харківська
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Президент провів нараду з військовими: обговорювали логістику, плани окупантів та активну оборону

Президент провів нараду з військовими: обговорювали логістику, плани окупантів та активну оборону

Президент України Володимир Зеленський за участі заступника керівника Офісу президента та бригадного генерала Павла Паліси провів нараду з командирам…

Читати
Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

У відповідь на удари РФ по цивільній інфраструктурі України у ніч проти суботи були уражені два логістичні об’єкти – у Московському й Тамбовському ре…

Читати