Четверо постраждалих, серед яких дитина внаслідок авіаудару по Слатину Харківської області

Близько 21:00 ЗС РФ вдарили чотирма керованими авіабомбами по Слатину Дергачівської громади Харківської області, шпиталізовано чотири людини, одна з них у тяжкому стані, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.

"Найбільше постраждав один із приватних будинків, під завалами якого опинилися мати та дитина. Їх деблокували місцеві мешканці ще до прибуття рятувальників. Обох постраждалих госпіталізували до лікарень: жінка 1991 року народження перебуває у тяжкому стані, дівчинка – у стані середньої тяжкості", – написав Задренко у своєму телеграм-каналі.

Також, за його словами, поранення отримали двоє чоловіків 1978 та 1943 років народження. Медики діагностували у них черепно-мозкові травми, контузії та інші ушкодження. Обох постраждалих доставили до медичних закладів

Він зазначив, що внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки та службовий автомобіль газорозподільного підприємства.

Джерело: https://t.me/zadorenko_v/18334