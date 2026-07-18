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П'ятеро людей, зокрема двоє дітей, постраждали через удар дрона РФ по багатоповерхівці в Херсоні

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Ворожий дрон ввечері суботи влучив у багатоповерхівку в Херсоні, внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, зокрема двоє дітей перебувають у важкому стані, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська ОВА.

За словами Прокудіна, російські терористи близько 19:40 вдарили дроном в один з багатоповерхових будинків у Корабельному районі Херсона.

Спершу було відомо, що внаслідок влучання БпЛА постраждали четверо людей. 45-річний чоловік та 42-річна жінка отримали вибухові травми.

"Також поранення отримали двоє дітей – хлопчики 10 та 14 років. Вони дістали мінно-вибухові травми та осколкові ушкодження. Їх у тяжкому стані доставили до лікарні. Медики борються за їх життя", – написав Прокудін.

Згодом Херсонська ОВА повідомила про ще одного постраждалого через влучання російського БпЛА у будинок у Корабельному районі Херсона. До лікарні доставили 77-річного чоловіка, який отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення спини.

Джерела: https://t.me/olexandrprokudin/13975

https://t.me/khersonskaODA/62333

#дрон #постраждалі #херсон
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