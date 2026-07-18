У бригаді "Рарог" пояснили подання військового в СЗЧ порушенням дисципліни, а не участю в протестах

У 427 бригаді Сил безпілотних систем "Рарог" заявили, що подали свого військового у СЗЧ не через участь в мітингах проти відставки Михайла Федорова, а "з огляду на низький рівень військової дисципліни", повідомили в бригаді.

Зокрема, у бригаді відповіли на обвинувачення військового, який заявив про тиск через участь у мітингах за ексміністра оборони Михайла Федорова. У військовій частині заявили, що боєць пішов без дозволу. Також з'ясувалось, що такі самовільні дії були неодноразово.

Уточнення щодо військового, який скаржився на тиск та погрози "обнулення", з'явився у соцмережах бригади "Рарог". Найперше командир заявив, що поважає громадянську активність бійців та не став би карати за проявлення своєї позиції. Водночас зауважується, що боєць самовільно залишив пункт дислокації і при цьому нікого не попередив, куди іде. Увечері провели перевірку, чи усі присутні, та з'ясували, що військовий, який фігурує у мережі під ніком yavor_rarog, був відсутній. Саме тому у військовій частині оформили матеріали, що він самовільно залишив частину, ідеться у дописі.

У бригаді також уточнили, що військовий протягом останніх трьох тижнів тричі ішов у СЗЧ. Крім того, він і раніше відмовлявся виконувати накази, і ці випадки відбувались під час виконання бойового завдання. З огляду на поведінку бійця і на те, що він не зробив висновків, його вирішили відправити в інший пункт дислокації. Крім того, вживатимуть заходів щодо СЗЧ відповідно до закону, повідомили у 427 бригаді.

"Командування військової частини не ставить під сумнів право кожного громадянина на власну громадянську позицію. Про те будь-яка громадянська передбачає перш за все повагу до закону та відповідальність за власні вчинки", – ідеться у заяві підрозділу до бійця, який самовільно пішов на мітинг.

Між тим, сам військовослужбовець пояснює це таким чином, що він "прибув вечором в свою частину і на наступний день взнав, що я перебуваю в СЗЧ".

"На мої вимоги скасувати СЗЧ мені відповіли, що не можуть це зробити без наказу зверху. Мене відвезли до ВСП де мене прийняли, погрожували Скалою і Шквалом а також обнуленням. Мене запакували, відправили в інше місце і переводять в інший підрозділ", – пише військовий в соцмережах.

Джерела: https://t.me/Rarog_427/967

https://www.threads.com/@yavor_rarog