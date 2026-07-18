Площа Франка у Києві знов повністю заповнена мітингувальниками, з'явилися заклики на підтримку військових

Акція протесту на площі Франка поблизу будівлі Офісу президента в центрі Києва у суботу ввечері продовжилася та знов зібрала близько 10 тисяч учасників, як і минулого дня.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", наразі вся площа, включаючи сквер та проїзні частини, простір перед пам'ятником Франка, а також відтинки прилеглих вулиць Ольгинської, Грушевського та Ступки заповнена протестувальниками. Частина з них залишає місце проведення акції, інші продовжують прибувати.

Багато хто з них тримає різноманітні транспаранти на упаковочному картоні, переважно, як і минулого дня, проти відставки міністра оборони Михайла Федорова та за відставку головнокомандуючого Збройними силами України Олександра Сирського, а також проти перерви в роботі Верховної Ради.

Натомість в суботу дуже численними стали заклики на захист військовослужбовців: "Ми є голосом війська", "Ми тут за тих, хто за мене там", "Я військовий і я не буду мовчати", "Ні репресіям військових", "Герої не вмирають, але воювати дронами краще", "Життя військових не ресурс", "Армія не раби", "Почуйте військових".

До половини учасників акції – це молодь, чимало людей середнього і старшого віку.

На відміну від попередніх мітингів, на акції видно чимало ветеранів та діючих військовослужбовців, деякі взяли з собою дітей.

Учасники скандують "Федоров!", "Україна не Росія", плескають в долоні, співають гімн України.

На місці також перебуває Поліція діалогу та співробітники ЗМІ, як українських, так і зарубіжних. Авторух на прилеглих вулицях організовано не перекритий, іноді автомобілі навіть повільно проїжджають між протестувальниками між вулицями Ольгинською та Грушевського. На проїжджих частинах продовжує залишатися чимало припаркованих автівок, на деяких також встановлені картонні транспаранти.

Як повідомлялося, заклики зібратися на мітинг проти відставки Федорова почали ширитися соцмережами в середу ввечері. У четвер вранці захід зібрав близько двох тисяч учасників, але надвечір їх лишилося менше 400. Заклики зібратися, зокрема, публікував ветеран, колишній бойовий медик медслужби "Ульф" Дмитро Козятинський. Вечері того ж дня він написав у Facebook, що "на жаль, людей не почули – ані цивільних, ані військових, які гучно говорили про потребу реальних змін у армії… Побачимося завтра, у п'ятницю, о 20:00 там же – на площі Франка. Виходьте і у своїх містах".

У п'ятницю мітинг продовжився з самого ранку, але до вечора був відносно малолюдним. Ввечері, після 20:00, вся площа заповнилася людьми, їхня кількість перевищила десять тисяч. Після цього Козятинський написав допис з критикою Сирського та закликав зібратися на площі Франка о 20:00 знов.