Посли Канади і Швейцарії завершують дипломатичну місію в Україні

Посли Канади Наталка Цмоць і Швейцарії Фелікс Бауманн завершують свою дипломатичну місію в Україні.

Про це повідомили на своїй сторінках у Facebook посольство Швейцарії в Україні та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Понад 1130 днів. Незліченні подорожі по Україні. Сотні зустрічей. Одне непохитне зобов'язання. Сьогодні посол Фелікс Бауманн завершує свою місію на посаді посла Швейцарії в Україні та Республіці Молдова", – йдеться в повідомленні посольства.

Зазначається, що Бауманн "на власні очі бачив мужність та рішучість України від Харкова та Краматорська до Одеси, Миколаєва, Львова, Сум, Чернігова, Дніпра".

"Разом із нашими українськими партнерами ми продовжуватимемо працювати над відновленням, стійкістю та справедливим і тривалим миром для України. Дякуємо, послу Феліксу Бауманну, за лідерство, відданість та дружбу", – йдеться в повідомленні.

Водночас Сибіга повідомив, що провів зустріч з послом Канади в Україні Наталкою Цмоць напередодні завершення її дипломатичної місії та подякував за роботу та особистий внесок у розвиток партнерства між Україною та Канадою.

"За кожним сильним партнерством між державами стоять люди, чия щоденна робота перетворює взаємну довіру на конкретні рішення, спільні проєкти та реальну підтримку. Щиро вдячний Наталці Цмоць за роки плідної співпраці та особистий внесок у розвиток українсько-канадського особливого партнерства. Високо ціную її відкритість до діалогу, готовність працювати над спільними рішеннями та незмінну підтримку України", – пише Сибіга.

За його словами, вони обговорили актуальний стан і перспективи розвитку українсько-канадського партнерства, подальшу координацію зусиль у протидії російській агресії, а також питання відбудови та економічного відновлення України.

Сибіга додав, що за час роботи посла Канади в Україні українсько-канадське партнерство отримало новий імпульс. Цей період ознаменувався історичними візитами на найвищому рівні, укладенням безпекової угоди між Україною та Канадою, її подальшою реалізацією, а також рішеннями, які суттєво посилили канадську підтримку української держави.

Сибіга наголосив, що Канада незмінно залишається одним із найближчих союзників. "Ми високо цінуємо військову, фінансову, гуманітарну та енергетичну допомогу, активну участь Канади у відбудові України, а також її принципове лідерство у просуванні всеохоплюючого і тривалого миру. Бажаю пані Послу професійних успіхів і сподіваюся, що наша співпраця продовжиться і після завершення її роботи в Україні", – резюмував він.

Джерело: https://www.facebook.com/andrij.sybiha/posts/pfbid02EBHp9gKpHZHSosaivorDarmm4V6JYaVU5cqYcrnUwHBVxvcj3BwTYELtYqxmZKJNl

https://www.facebook.com/reel/917847938012333