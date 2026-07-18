Федоров подякував за підтримку: Зміни обов'язково будуть. Діалог є

Михайло Федоров, проти звільнення якого з уряду третій день відбуваються протести в Україні, подякував за підтримку, повідомив про наявність діалогу та висловив впевненість, що вдасться досягти змін.

"Зміни обов'язково будуть… Діалог є. Вірю, що все вдасться", – написав він у соцмережах ввечері у суботу.

"Ви мені дякували за "Мрію" та "Дію". Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах", – додав Федоров.

Окремо він подякував ветеранам та військовим за те, що "тримаєте фронт і честь".

Президент Володимир Зеленський за кілька хвилин після цього повідомив, що в суботу довго говорив із Федоровим, а також мав розмову із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Також у цей день голова держави за участі заступника керівника Офісу президента та бригадного генерала Павла Паліси провів нараду з командирами корпусів, які захищають зараз найбільш інтенсивні частини фронту.

"Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Як повідомлялося, президент України 12 липня неочікувано оголосив про рішення змінити прем'єр-міністра та уряд для реалізації "оновленої політичної стратегії". Голова держави запропонував на посаду міністра оборони главу МВС Ігоря Клименка замість Федорова, який очолив Міноборони лише у середині січня цього року. Федоров, за результатами опитувань, був найпопулярнішим членом Кабміну завдяки досягнутим результатам у цифровізації країни та єдиним, хто зберіг посаду міністра з моменту першого уряду Зеленського у серпні 2019 року.

Голова держави на зустрічі із фракцією правлячої партії "Слуга народу", за словами її учасників, пояснив своє кадрове рішення постійними конфліктами між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським, що підтвердив і сам Федоров. За словами останнього, на рішення про його звільнення також вплинула реформа системи оборонних закупівель та незадоволені нею. Публічно Зеленський заявив, що Федоров залишиться в його команді, але той відмовився від запропонованої посади радника.

Рішення президента змінити Федорова на Клименка на чолі Міноборони викликало публічні протести. Як і торік у липні, коли люди вперше з початку війни вийшли на мітинги після рішення Верховної Рали обмежити незалежність САП та НАБУ, цього року активісти, а не політичні партії, знову закликали до "картонкових" протестів. Вони почалися 16 липня зранку перед голосуванням за новий уряд. Основною вимогою на картонках було залишити на посаді Федорова, з яким учасники акцій пов'язують стабілізацію фронту та останні успішні удари по Росії, та не призначати Клименка. В результаті Верховна Рада таки звільнила Федорова, але посада нового міністра оборони залишилася вакантною. Ввечері того ж дня Зеленський повідомив про рішення призначити т.в.о. міністра оборони Євгенія Хмару, який тимчасово очолив СБУ у січні цього року після відставки Василя Малюка, а до цього керував Центром спеціальних операцій "Альфа" СБУ. Новий уряд оформив це призначення 17 липня, а Верховна Рада пішла на місячну перерву. Клименка президент вирішив призначити секретарем РНБО замість Рустема Умєрова, про майбутню посаду якого поки не повідомлялося.

Щодо протестів голова держави зазначив, що громадяни мають право висловлювати свою позицію навіть в умовах воєнного стану, і запевнив, що влада чує суспільство та реагує на його запити. "Ми боремося за свободу і демократію. Тому люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти, ну і правильно", – сказав Зеленський на пресконференції.

Протести після таких кадрових рішень продовжилися, і мітинг у п'ятницю ввечері в Києві біля Театру Франка зібрав більше людей, аніж напередодні. До вимог, які найчастіше люди пишуть на картонках, додалися відставка головкома Сирського. Видання FT у суботу опублікувало статтю, в якій стверджує, що Зеленський начебто готовий звільнити Сирського, якщо знайде заміну, яка зможе забезпечити плавний перехід командування,

Федоров заявляє про відсутність у нього політичних амбіцій та єдине бажання бути на тій посаді, де він міг би нанести найбільшу шкоду ворогу. Його дружина закликала протестуючих "зупинитися на етапі вдячності за результат та гідного відстоювання справедливості" й не починати "будувати хворий культ особистості та ікону".

Після обрання Зеленського президентом у травні 2019 року кілька місяців міністром оборони залишався Степан Полторак, а потім на цю посаду за сім років було призначено шість міністрів: Андрій Загороднюк (серпень-2019 – березень-2020), Андрій Таран (до листопада- 2021), Олексій Резніков (до вересня-2023), Умєров (до липня-2025), Денис Шмигаль (до січня-2026) та Федоров.

Щодо головкомів, то їх за каденцію Зеленського було троє: Руслан Хомчак (до липня-2021), Валерій Залужний (до лютого-2024) та Сирський.