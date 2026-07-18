Зеленський анонсував рішення щодо постачання зброї та забезпечення військових на Ставці в понеділок

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача в понеділок буде розглянуто питання постачання зброї, далекобійної артилерії, наземних роботизованих комплексів (НРК), а також забезпечення військових підрозділів.

"Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК, все буде. Буде на Ставці вже в понеділок", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в суботу.

За словами президента, під час розмови з командирами корпусів, які воюють на найгарячіших напрямках фронту, він також обговорив питання взаємодії військових з органами влади на місцях.

"Я почув і питання, які є у відносинах між армією та іншими структурами на місцях. Звісно, що рішення потрібні. І вони будуть, зокрема, щодо того, що мають робити обласні та місцеві влади для забезпечення наших підрозділів, для необхідної комунікації", – зазначив глава держави.

Окремо Зеленський повідомив, що Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над виконанням домовленостей щодо постачання ракет та інших спеціальних видів озброєння.