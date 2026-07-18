Зеленський: Саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває

Саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були тільки відмови", – заявив він у вечірньому зверненні в суботу.

Президент зазначив, що партнери стараються допомогти з організацією зустрічі лідерів Америки, Туреччини та інших європейців, а також арабських країн, проте "у Путіна немає бажання закінчити війну".

Між тим, Зеленський повідомив про результати українських далекобійних ударів, як "справедливу відповідь" Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі.

"Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для вільної навігаційної обладнання, комплектуючи для виробництва дронів, інше забезпечення для російської армії", – розповів він.

За словами Зеленського, також українська зброя доцягла чергового нафтового об'єкту і цілей в акваторіях Азовського та Чорного моря.

"Важлива наша операція. Буде більше. Буде більше засобів для мідлстрайків. План далекобійних санкцій виконується теж доволі ритмічно", – сказав він.

Зеленський подякував Збройним силам України, силам безпілотних систем, силам спеціальних операцій, нашим розвідкам, ГУР, СЗР, нашим ракетним військам та артилерією та, звісно, Службі безпеки України.