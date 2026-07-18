Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський заявив, що після консультацій із Федоровим та Сирським будуть напрацьовані рішення щодо армії

1 хв читати
Додати як джерело

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після консультацій із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським будуть напрацьовані рішення щодо армії.

"Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані", – сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20034

Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Президент провів нараду з військовими: обговорювали логістику, плани окупантів та активну оборону

Президент провів нараду з військовими: обговорювали логістику, плани окупантів та активну оборону

Президент України Володимир Зеленський за участі заступника керівника Офісу президента та бригадного генерала Павла Паліси провів нараду з командирам…

Читати
Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

У відповідь на удари РФ по цивільній інфраструктурі України у ніч проти суботи були уражені два логістичні об’єкти – у Московському й Тамбовському ре…

Читати
Ексглава Мінекономіки приєднається до економічного напряму роботи в Офісі президента – Зеленський

Ексглава Мінекономіки приєднається до економічного напряму роботи в Офісі президента – Зеленський

Олексій Соболев, який в уряді Юлії Свириденко був міністром економіки, довкілля та сільського господарства, приєднається до економічного напряму робо…

Читати