Зеленський заявив, що після консультацій із Федоровим та Сирським будуть напрацьовані рішення щодо армії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після консультацій із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським будуть напрацьовані рішення щодо армії.

"Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані", – сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20034