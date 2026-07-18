Двоє людей загинули, п'ятеро постраждали через російську атаку на Одещину

Російські війська в суботу атакували житловий сектор та цивільну інфраструктуру Одеської області, є пошкодження, дві людини загинули та п'ятеро постраждали, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Росія цинічно завдала ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини. За попередніми даними, на жаль, загинули двоє людей, ще четверо постраждали, серед них дитина", – написав він у телеграмі.

Також унаслідок влучання ворожої ракети по території парку розваг зруйновано рибацькі будинки, пошкоджено шість легкових автомобілів.

Крім того, за словами Кіпера, під завалами можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Також у іншому населеному пункті внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та два легкові автомобілі. Постраждала одна людина.

На місцях подій працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється, додав Кіпер.