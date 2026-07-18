До 11 зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілів Дергачівської громади Харківської області

Близько 13:05 ЗС РФ, за попередніми даними, з реактивної системи залпового вогню обстріляли Дергачі Харківської області, постраждали 4 чоловіки.

"Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Поранення отримали четверо чоловіків. Двох постраждалих госпіталізовано, ще двоє після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилися. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання автомобілі, а також загорілося поле пшениці. Через атаку було знеструмлено 19 населених пунктів – без електропостачання залишилися близько 13 тисяч абонентів", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури

Це вже другий обстріл Дергачів протягом суботу. Внаслідок попереднього, як повідомлялося, постраждали п'ятеро поліцейських, які виконували службові обов'язки неподалік від місця влучання БпЛА.

Окрім того, протягом суботи російські військові двічі обстрілювали Слатине Дергачівської громади. Близько 9:25 було зафіксоване влучання КАБа на територіі приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

Вдень внаслідок повторного удару пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждали двоє людей. Тип використаного озброєння встановлюється,

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).