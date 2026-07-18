Експочесний консул України на Кіпрі Христодулос заперечує звинувачення колишнього посла Ніжинського

Громадянин Кріпру Еллінас Христодулос, якого звільнений посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський звинуватив в участі у злочинній організації, заперечив всі звинувачення.

"Мені стало відомо про публічні заяви колишнього посла України в Республіці Кіпр, пана Сергія Нежинського, в яких висунуто серйозні звинувачення на мою адресу. Я категорично та однозначно відкидаю ці звинувачення. Вони є цілком неправдивими, безпідставними та наклепницькими. Я ніколи не брав участі, не підтримував і не був пов'язаний із будь-якою злочинною діяльністю, злочинною організацією, протиправними діями чи будь-якими діями, спрямованими проти пана Ніжинського або будь-якої іншої особи", – заявив Христодулос журналістам, назвавши ці заяви спробою ввести громадськість в оману.

Він наголосив, що протягом усього терміну його перебування на посаді почесного консула України в Республіці Кіпр та протягом усієї його професійної кар'єри він виконував свої обов'язки чесно, професійно та з повним дотриманням законодавства Республіки Кіпр та України.

"Моя репутація формувалася протягом багатьох років професійної, ділової та громадської діяльності і не може бути підірвана безпідставними звинуваченнями. Звинувачення стосуються подій, які, як стверджується, мали місце в Республіці Кіпр. Мені не відомо про жодну скаргу, подану до поліції Кіпру щодо цих звинувачень у період, коли пан Ніжинський обіймав посаду посла. Якби існували будь-які підстави для кримінальних звинувачень такого характеру, як ті, що висуваються зараз, то компетентні кіпрські органи були б тими органами, які мали б їх розслідувати. Як відомо, посли та дипломатичний персонал користуються захистом і підтримкою приймаючої держави під час виконання своїх обов'язків", – зазначив Христодулос.

Він також заявив, що у разі якщо будь-який компетентний правоохоронний або судовий орган звернеться з проханням про співпрацю, він надасть її у повному обсязі та на засадах прозорості.

"Мені немає чого приховувати, і я вітаю будь-яке законне та незалежне розслідування фактів. Я не буду брати участь у публічних спекуляціях. Істина буде встановлена на основі доказів та верховенства права, а не через безпідставні звинувачення. Водночас я категорично залишаю за собою всі свої законні права, зокрема право вживати відповідних правових заходів у будь-якій компетентній юрисдикції проти будь-якої особи чи організації, відповідальної за оприлюднення або поширення неправдивих та наклепницьких тверджень щодо моєї особи", – резюмував він.

Як повідомлялося, у п'ятницю на засіданні ТСК народного депутата Олексія Гончаренка колишній посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський заявив, що нібито на Кіпрі діяла злочинна організація, до якої входив Еллінас Христодулос, якого хотіли призначити почесним консулом у республіці. Ніжинський каже, що під "юридичним і психологічним тиском" написав заяву на звільнення 15 червня.

За його словами, у липні він отримав начебто від спецслужб Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Італії попередження, що його готуються викрасти під час повернення до України, оскільки він "перекрив діяльність Христодулоса".

Також він додав, що якщо з ним щось станеться, то "кров за мою ліквідацію буде на руках очільника МЗС Сибіги, який не захистив мою родину".

Міністерство закордонних справ України в свою чергу назвало заяви Ніжинського дискредитаційною кампанією і наголосило на безпідставності озвучених ним звинувачень.

"Змушені відреагувати на брудну дискредитаційну кампанію проти МЗС з боку відкликаного з посади посла України в Республіці Кіпр. Відкидаємо брехливі та безпідставні звинувачення у нібито корупції чи інших протиправних діях, які не мають під собою жодних підстав", – наголосили у відомстві.

15 червня Міністерство закордонних справ України спростувало повідомлення про добровільну відставку посла України на Кіпрі Сергія Ніжинського, вказавши, що він був поданий на відкликання до того, як заяви про відставку поширилися у ЗМІ.

Як пояснили в МЗС, міністр закордонних справ Андрій Сибіга ще 10 червня вніс подання на президента України з пропозицією відкликати Ніжинського у зв'язку з відсутністю суттєвих результатів у роботі та провалом у просуванні національних інтересів України під час Кіпрського головування в ЄС.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ніжинський написав заяву про відставку на ім'я президента України Володимира Зеленського. В тексті документу Ніжинський вказав, що подає у відставку "у зв'язку з вимогою міністра закордонних справ України Сибіги А. І. виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі".

Сергія Ніжинського призначили надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Кіпр у липні 2025 року. Відповідний указ №527/2025 президент України підписав 21 липня 2025 року.