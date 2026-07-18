У Чехії сталася ДТП за участі двох автобусів, постраждали дві українки – МЗС України

За повідомленням Консульства України в Брно 18 липня поблизу села Олексовіце сталася масштабна ДТП за участі двох рейсових автобусів, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України журналістам

"За попередньою інформацією дорожньої поліції, двоє громадянок України отримали легкі травми. Після медичного огляду вони продовжили поїздку. Консульською установою встановлено контакт із правоохоронцями на місці події для оперативного зв'язку", – йдеться у повідомленні.

Загалом внаслідок інциденту 47 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. На місці події розгорнуто мобільну медичну палатку, для доставки постраждалих до лікарень задіяно авіатехніку.

Як повідомляє Novinky.cz, автобус, який рухався по головній дорозі з Брно до Зноймо, врізався в бік іншого автобуса, який виїжджав на головну дорогу з бічної. Результати тесту на алкоголь у обох водіїв були негативними.