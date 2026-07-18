Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Спецпосланець папи Лева XIV провів молебень за мир в костелі св. Миколая в Києві

2 хв читати
Додати як джерело
Спецпосланець папи Лева XIV провів молебень за мир в костелі св. Миколая в Києві
Фото: https://www.facebook.com/st.nicholas.kyiv

У костелі святого Миколая в Києві відбулася урочиста Свята Меса за участі спеціального посланця Папи Римського, Секретаря Святого Престолу з відносин із державами та міжнародними організаціями архієпископа Пола Річарда Галлагера. Це стало його першим візитом у храмі після часткової передачі у користування громаді костелу, повідомляє Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві.

"Під час візиту архієпископ передав вірянам духовну підтримку Святішого Отця та запевнив, що Папа щодня молиться за Україну. Разом з Апостольским Нунцієм в Україні архієпископом Вісвальдасом Кульбокасом, папський посланець разом з настоятелем парафії отцем Павлом Вишковським ОМІ провели молебень за мир в Україні. Настоятель зустрічаючи архієпископів поділився останніми даними, щодо стану костелу та бюрократичними нюансами", – йдеться у повідомленні.

Під час промови архієпископ поділився радістю від повернення до храму через чотири роки після свого попереднього візиту.

"Для мене велика радість повернутися до цього костелу через чотири роки й знову зустріти вас як спільноту віри та молитви. Разом із Апостольським Нунцієм ми молимося за мир в Україні", – сказав він.

Архієпископ відзначив витривалість українців та парафіяльної спільноти, наголосивши, що вже сьогодні видно перші плоди цієї стійкості – розпочато перші кроки з реставрації храму.

"Ви маєте чесноту витривалості. Я не сумніваюся, що ви витримаєте до кінця. Труднощів і проблем не бракує і не бракуватиме, але будьте витривалими у вірі, надії та любові", – звернувся він до вірян.

Він також завірив, що Папа Римський продовжує непорушно підтримувати Україну.

"Немає жодного дня, коли Папа не молився б за Україну", – наголосив він.

#архієпископ #костел_миколая #меса #пол_річард_галлагер
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Президент провів нараду з військовими: обговорювали логістику, плани окупантів та активну оборону

Президент провів нараду з військовими: обговорювали логістику, плани окупантів та активну оборону

Президент України Володимир Зеленський за участі заступника керівника Офісу президента та бригадного генерала Павла Паліси провів нараду з командирам…

Читати
Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

У відповідь на удари РФ по цивільній інфраструктурі України у ніч проти суботи були уражені два логістичні об’єкти – у Московському й Тамбовському ре…

Читати
Ексглава Мінекономіки приєднається до економічного напряму роботи в Офісі президента – Зеленський

Ексглава Мінекономіки приєднається до економічного напряму роботи в Офісі президента – Зеленський

Олексій Соболев, який в уряді Юлії Свириденко був міністром економіки, довкілля та сільського господарства, приєднається до економічного напряму робо…

Читати