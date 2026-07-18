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Корецький планує провести оптимізацію роботи державного апарату

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Корецький планує провести оптимізацію роботи державного апарату
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів зустріч із державним секретарем Кабінету міністрів Костянтином Мар’євичем, обговоривши необхідність оптимізації державного апарату та підвищення ефективності управлінських процесів.

"Очікую якісної організації роботи уряду та урядових структур, чіткої координації між відомствами та жорсткого контролю за виконанням ухвалених рішень", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він додав, що окремою темою розмови стала реформа державного управління.

"Перед нами стоїть завдання вибудувати професійний та ефективний державний апарат, здатний забезпечити швидке та якісне управління процесами, особливо в умовах воєнного стану", – наголосив прем’єр.

#корецький #держапарат #оптимізація
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