Президент провів нараду з військовими: обговорювали логістику, плани окупантів та активну оборону

Президент України Володимир Зеленський за участі заступника керівника Офісу президента та бригадного генерала Павла Паліси провів нараду з командирами корпусів, які захищають зараз найбільш інтенсивні частини фронту.

"Обговорили характер і особливості ведення бойових дій на фронті, зокрема Слов’янському, Покровському, Олександрівському, на Харківщині та інших багато в чому важких напрямках. Усі командири відзначають важливість нашої програми зі справедливого розподілу особового складу для бойових бригад. Програма функціонує з грудня і фактично в кожній бригаді довела свою ефективність", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Учасники також обговорили необхідне постачання зброї та засобів для ведення бойових дій, реалізації ротацій, захисту украхнської логістики й знищення логістики росіян.

"Потрібно більше далекобійної артилерії – снарядів 155-го калібру. Визначили, які додаткові засоби для мідлстрайків мають бути поставлені. Будемо говорити з виробниками й усіма, хто забезпечує постачання, про додаткові можливості. Дякую всім розробникам та виробникам НРК: це очевидний пріоритет для військ, і постачання має збільшуватись", – наголосив президент.

Також обговорювалась оперативна інформація щодо завдань окупанта, які росіяни намагаються реалізувати, та перспектив української активної оборони.

"Особливо хочу подякувати бригадному генералу Волошину за пропозиції по масштабуванню в корпусах тієї роботи, яка вже дає результати на рівні бригад, по доопрацюванню засобів і власному виробництву. Вдячний бригадному генералу Майстренку за деталізацію багатьох технічних проблем і змістовний опис тих складнощів, які є на напрямку та повинні бути вирішені. Дякую бригадному генералу Сидорову за абсолютно чітке бачення кроків, рішень і постачання, які потрібні на його напрямку. Будемо забезпечувати результати", – резюмував президент.