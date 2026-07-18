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Дергачівська громада Харківської області знеструмлена через ворожий обстріл

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Дергачівська громада Харківської області знеструмлена через ворожий обстріл

Дергачівська громада (Харківська обл.) повністю знеструмлено внаслідок російської суботньої атаки одного з об’єктів енергетичної інфраструктури, наразі енергетики оцінюють критичність пошкоджень, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Дергачівська міська рада разом із фахівцями АТ "Харківобленерго" опрацьовує всі можливі варіанти, щоб світло в домівках людей з’явилося якомога швидше. Однак через небезпеку повторних ударів ситуація з електропостачанням у будь-якому разі залишатиметься вкрай нестабільною", – написав Задоренко у телеграм-каналі.

За його словами, через знеструмлення у Дергачах буде запроваджено резервний графік подачі води до багатоквартирних будинків.

"Інформацію про графік буде опубліковано на офіційних ресурсах", – зазначив Задоренко.

#знеструмлення #дергачівська_громада #обстріл
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