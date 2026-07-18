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Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача через зростання протестів – ЗМІ

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Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача через зростання протестів – ЗМІ
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський готовий змінити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, якщо знайде заміну, яка зможе забезпечити плавний перехід командування, повідомляє The Financial Times.

Ситуацію, яка склалася, видання називає найбільшою кризою військового керівництва за час президентства Зеленського. Тож на вихідних він організовує зустріч з військовими командирами, щоб заслухати їхні оцінки ситуації на фронті та провести співбесіди з кандидатами на посаду нового командувача армією.

"Зеленський готовий усунути Сирського з посади, якщо знайде командувача, який забезпечить плавну передачу повноважень, зберігши міцну оборону вздовж 1 200-кілометрової лінії фронту", – цитує FT слова джерела.

Видання наголошує, що тим фактором, який змусив президента замислитися про зміну головкома, стали протести українців.

#прогноз #звільнення #зеленський #сирський
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