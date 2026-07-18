425-й окремий штурмовий полк "Скеля" заявив про взяття під контроль Костянтинівки (Донецька обл.).

"Бійці полку "Скеля" провели зачистку в Костянтинівці та підняли український прапор. Місто під контролем ЗСУ", – йдеться у повідомленні "Скелі" у Телеграмі у суботу.

"Скеля" – це 425-й окремий штурмовий полк (до серпня 2025 року – "Скала") у складі Сухопутних військ ЗСУ. Підрозділ має високі бойові заслуги, проте у 2026 році опинився в центрі масштабного резонансного розслідування через заяви про тортури, знущання та десятки небойових смертей новобранців.

На початку червня понад сотню російських військових проникли у Костянтинівку на Донеччині, яку ворог намагається окупувати для створення плацдарму для наступу на Слов’янськ та Краматорськ. Згодом у ЗСУ запевнили, що росіяни не контролюють місто, додаючи, що вони проникають туди не вперше. Тим часом військові розповідають, що Костянтинівка не оточена, проте через постійні бої вона перетворилася на "сіру зону", і що ситуація є складнішою, ніж розповідають офіційно.