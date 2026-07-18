Генштаб ЗСУ: уражено нафтобазу "Нафто-Сервіс" у Ногінську Московської області

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження нафтобази "Нафто-Сервіс" у Ногінську Московської області, а також низки інших важливих воєнних об’єктів противника.

"У ніч на 18 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника. Так, завдано ураження нафтобазі "Нафто-Сервіс" у Ногінську Московської області. Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у суботу.

Повідомляється, що ця нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Також уражено два танкери, два плавучі крани та один буксир в акваторії Азовського та Чорного морів. Про це також повідомляв командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил російської федерації. Плавучі крани та буксири забезпечують виконання портових робіт, перевезення військових вантажів, навантаження й розвантаження техніки, а також функціонування морської логістики противника.

За даними Генштабу, окремо уражено сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі (АР Крим). Це вже другий корабель проєкту 10410 "Светляк", уражений Силами оборони України за останні два дні.

"Кораблі проєкту 10410 "Светляк" призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур російської федерації", – зазначили у Генштабі.

Також уражено залізничний міст через річку Біла у районі Сабівки Луганської області, який противник використовує для військової логістики.