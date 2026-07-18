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Дощі та грози пройдуть Україною в найближчі два дні

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Дощі та грози пройдуть Україною в найближчі два дні

У неділю, 19 липня, у західних, Житомирській, Вінницькій, вдень місцями і у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях помірні, місцями значні дощі та грози, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

В окремих районах прогнозується град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південний, в західних областях північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 26-31°, у західних областях 22-27°.

У Києві 19 липня без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, температура вночі 15-17°, вдень 29-31°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 19 липня найвища температура вдень була  36,3 в 2007р., найнижча вночі  8,9 в 1898, 1929р.

У понеділок, 20 липня, в Україні, крім сходу, південного сходу, вдень і більшості західних областей помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°; вдень 22-27°, на півдні та сході країни 26-31°.

Прогноз погоди по Києву на 20 липня – короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний з переходом на північно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

#погода #прогноз_погоди
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